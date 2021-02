Vakcína a jej strategický význam

Či si to chceme priznať alebo nie, politika je všade okolo nás. Pandémia a jej dlhotrvajúce následky nahrávajú krajinám, pre ktorých má geopolitika strategický význam.

Debata, miestami až emotívna je pre Sputnik V viac než pozitívna, no akokoľvek často s akýmkoľvek étosom budeme tvrdiť, že je to pre zdravie a život našich občanov, vždy je v tom politika, ak ju nevidíme my, vidí ju ten druhý, alebo naopak.

Nie je žiadnym prekvapením, že pochybovači vírusu, pandémie, neskôr vakcín prispôsobia svoje teórie realite tak, aby nestratili tvár. Ale, ak už to inak nejde, otočia kormidlom k Rusku, a tam je pre nich je taký Sputnik záchrannou sieťou, východiskom z antinómií: očkovať – riskovať následky, ale predísť ochoreniu, alebo neočkovať – neriskovať následky, ale riskovať ochorenie. Pravda, ak už si pripustili, že ten vírus tu skutočne je.

Slováci popri Bulharom patria k tým, ktorých pozitívne konotácie k Rusku sú najväčšie v EÚ. Ťažko hľadať dôvod k takejto náklonnosti, keďže ani tá historicky tradovaná všeslovanská vzájomnosť neobstojí. Stačí si všimnúť aký postoj k Ruskej vakcíne zaujala Ukrajina, zo všetkých odporcov ju dokonca zakázala zákonom. V časti slovenskej populácii tento východný sentiment je do veľkej miery dôsledkom stále prítomného nostalgického ožívania radostného a šťastného detstva pod dohľadom veľkého brata a neomylnej strany. Každodenné masívne vtĺkanie rusofilstva do hláv v mnohých ostalo, ako nezmazateľná stigma, ktorú nezmení, ani ak by každý deň mal padnúť nejaký Krym alebo zakaždým nejaký ten Navaľnyj sa ocitol v klietke, či nejakého toho nespokojného demonštranta zbila eskorta „Putinovej ochranky“. A aby sme nezabudli, sú tu ešte tí, ktorých komunistická minulosť ani nestihla osloviť, zato ich ohúrila sila bývalého impéria, ktoré hľadá svoje koristi. Nacionalistický duch, ktorý nemusí západný strih, odmieta otvorenú a liberálnu spoločnosť a problémy by najradšej riešili silou - v parlamente aspoň emotívnym hnevom v štýle Mussoliniho.

Téma Sputnik V tu nie je náhodou, či to niekto uzná alebo nie, je výsledkom geopolitiky, vždy je to hra o strategické a mocenské postavenie, zvlášť ak ide o krajiny, ktorých reálpolitika viac rozdeľuje ako zbližuje so zvyškom sveta. Už od cára Petra I. cez žandára Európy, Kominternu až k dnešnému Krymu, Ukrajiny či Nord Streamu má pre Rusko geopolitika strategický význam – udržuje samoderžavie a pocit, že Rusko je iná, výnimočná civilizácia.

Nie náhodou bol Sputnik V schválený na používanie pred dokončením poslednej tretej fázy testovania. Zámer bol evidentný, dosiahnuť prvenstvo a v písmene V deklarovať víťazstvo, to magické slovo, pre Rusko tak dôležité.

Môžeme byť dobromyseľne naivní a hľadať zbližovanie, porozumenie, hľadať spoluprácu a dobré susedské vzťahy, no s dnešným Ruskom a proputinovskou membránou to je strácanie času a energie.

Prečo vlastne tá debata o Sputniku vznikla? Rusko nepožiadalo o registráciu svojej vakcíny Európsku liekovú agentúru. Ak by tak urobilo, nevznikol by žiaden právny či etický problém s jej nákupom. Otázka prečo tak neurobili je na správnom mieste. Má to v podstate dva vysvetlenia. Buď nemá dostatočný počet vakcín a v dohľadnej dobe jej výrobné kapacity ani nebudú schopné zabezpečiť takéto množstvo, aby okrem svojho trhu zabezpečili zásobovanie i do krajín tradične lojálnych k Rusku. Alebo tak neurobili z dôvodu kalkulácie, šachovej stratégie, neurobiť krok, ktorý sa očakáva v dôsledku zvyšovania napätia, ktoré v každom možnom bode naštrbia vzťahy nielen medzi členskými krajinami EÚ, ale i medzi samotnými politickými stranami a teda i občanmi.

Ak už nič aspoň sa rozprúdila debata. O Rusku sa opäť hovorí, to je to, čo Rusko chce, s ním sa musí vždy rátať. Je tu ešte jedna možnosť, vlastne kombinácia oboch a z prizmy tohto pohľadu nie je dôležité, či vakcíny, ktoré si prípadne objednáme i dostaneme. Stačí, že v Európe sú už krajiny, ktoré Sputnik dostali. Srbsko nie náhodou vidí v Rusku stáleho spojenca a maďarský líder sa netají svojim obdivom k Putinovi. Z pragmatického hľadiska, vzhľadom na veľkosť ruského trhu a prioritu domáceho dopytu, je predaj týchto vakcín týmto krajinám jasnozrivý a účelový krok.

Podobnú hru na medzinárodnej úrovni už dlhší čas hrá i Čína. Krajina, ktorá sa chce stať bezkonkurenčnou technologickou veľmocou, už dávno pochopila, že rešpekt si nezíska svojimi grandióznymi projektmi, ale cieľavedomou, rafinovanou geopolitikou.

A tá je pre krajiny ako Rusko a Čína rámcom ich vlastných záujmov, vymedzuje im priestor v globálnom svete, ktorý si sami štýlom riadenia, postojom k menšinám či politickým oponentom obmedzujú.