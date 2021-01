Boj o moc nehľadí na človeka

V dnešnom politickom zápase sme schopný použiť akékoľvek prostriedky, len aby sme moc získali, alebo si ju zachovali.

Peter Pellegrini je ako sopka, dlho mlčí, pripravuje arzenál a náhle vystrelí, srší zlosť a hnev na všetky strany. Odchovanec Smeru nie je len zvestovateľ zlých správ, útočný predátor, ale dokonca siahol i po kalibru toho najhoršieho morálneho prehrešku – hyenizmu. Bez ohľadu na to, aký postoj máme ku krokom vlády v boji proti pandémii, bez ohľadu na sympatiu, alebo antipatiu k premiérovi, pripustiť čo len na chvíľku možnosť zbierať podpisy pre referendum k predčasným voľbám v čase, keď sa ľudia pôjdu testovať a propagovať svoju stranu v čase, keď národ krváca a potrebuje pomoc, nie je nič iné, ako bohapusté zneužitie situácie, morálny lapsus a vzhliadnutie k tým najtemnejším zákutiam ľudskej duše. A aby to nestačilo, pridáme k tomu trestné oznámenie na Matoviča a ministrov za ohrozenie zdravia a zneužitie právomocí verejného činiteľa. Čo ešte ten elegán v drahom obleku dokáže? Iný čas, iná doba a to by sme sa všetci divili.

Aby v tomto zákernom boji nebol sám pozval si do svojho klubu i zdanlivo nestranných odborárov z KOZ, Jednotu dôchodcov Slovenska, či dokonca i Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Čo len tým chcel naznačiť...? Chýba už len zväz chovateľov ošípaných a apolitický spoločný petičný výbor môže zbierať podpisy. Ostáva veriť, že mu na to neskočia. Hádať ale, kto na ten lep z opozičných politikov ako prvý skočil, ani nemusíme. Ikonický Danko ešte nestihol utrieť posledné slzy resentimentu a už nevynechá príležitosť pripomenúť nám o čo sme prišli, keď sme na neho vo voľbách zabudli.

Iste, politika je o moci, kritizovať, hľadať chyby má opozícia v náplni práce. Boj o voliča je už len sprievodným javom, ako súčasť politického zápasu, kde každá strana chce ukázať svoju krásnu tvár a toho druhého ako bezcitného tvora, ktorý berie ľuďom prácu, dôchodky alebo rovno životy. Boj o moc však nabrala na sile, slová sú hrubé a nevyberané, kroky a činy politikov stále viac osobné, úmysly nečestné a občasné uzmierenia falošné. Áno, tým všetkým sme si už prešli, neokrôchanosť a vulgárnosť už v našej politike boli, no dnes vystupujú inak, vymenili hrošiu kožu a zlostný výraz za nevinnú tváričku, upravený zovňajšok a pokojné vystupovanie. Je to len iná forma, obsah je ten istý, spôsoby a metódy machiavelistické. Niektorí politici skrátka nedokážu prijať inú rolu, než na ktorú si zvykli, sú nevypočítateľní, nebezpeční. Dokážu všetko, ak sa im nik nepostaví.

Vláda nie je pri moci ani rok a už na ňu chystajú kliatbu, ani sa poriadne nerozbehla a už jej hádžu polená pod nohy. Koľká to zášť musí byť v človeku, aby to dokázal. No pre vyváženosť, ani premiér neplní rolu zmierlivého a pokojného lídra s jasným plánom a víziou pre štát a hlavne pre ľudí. Nedarí sa, ale chce, chce možno až priveľmi. Vláda by sa iste radšej venovala tomu, k čomu bola vytvorená, ako nakupovala testy a hádala sa medzi sebou a opozíciou, či ten, alebo onen test je lepší a lacnejší. Zatiaľ sa to nedá, musí bojovať na dvoch frontoch, sťažovať situáciu jej, znamená sťažovať situáciu nám všetkým, to opozícia vie, možno preto to robí. Ako sa tomu hovorí? Cynizmus je asi slabé slovo.

Celé táto opozičná maškaráda ničí i demokraciu, podkopáva legitímne právo vlády ukázať, či vie riadiť verejné financie, znižovať deficit, prinášať novú pracovnú silu, alebo zvyšovať národný dôchodok. Ostáva veriť, že diskomfort s pandémiou nespojíme s politickou hrou, nenaletíme mocichtivým politikom a na referendum nepôjdeme.