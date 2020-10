Covid-19 útočí už i na mozog

Častejšie ako inokedy zaplavujú sociálne siete konšpirácie a výmysly. V prvej vlne sme všetci spoločne verili, verili sme vede, odborníkom. Teraz sa z vreca vysypali hoaxy a nezmysly, ktoré neohrozujú len nás, ale i spoločnosť.

Všeobecne platí, že najlepšia skúsenosť je tá vlastná. Pre veľkú časť populácie našťastie stále platí, že múdrejší sa učí na chybách druhých, alebo sa im vyhne, už len preto, že to povedal niekto vzdelanejší a skúsenejší. Nanešťastie na Slovensku (nie sme ojedinelí) máme trend neveriť odborníkom, spochybňovať analýzy, vedecké štúdiá a overené fakty, veď prečo nie, ak na facebooku sa dočítame, že pravda je niekde inde. A tá "pravda" nie je taká všedná, nudná a zaobalená do premúdrelých odborných fráz a pojmov. Je vzrušujúca má pointu, konkrétneho nepriateľa, jasnú a zrozumiteľnú schému, tak prečo jej neveriť. Možno za iných okolností, ak nečelíme práve hrozbám, vládnym nariadeniam, spoločenskému tlaku, by nás hoaxy až tak nezaujímali, ale stále platí, človeka v plnom rozlíšení spoznáš len v hraničných situáciách. Vtedy mäkká šedá kôra zmäkne ešte viac.

Pýtať sa prečo niektorí inteligentní a navonok i vzdelaní ľudia veria konšpiráciám a vyloženým hlúpostiam je nadsokratovská otázka. I ten najlepší neurochirurg by márne hľadal ten chybný neurón, nenašiel by ho. Podstata prečo ľudia niečomu veria viac, ako je zdraviu škodlivé je možno oveľa prozaickejšia. Ak v tom nemajú prsty intelekt a odbornosť, tak ostáva len absencia kritického myslenia, emocionálna senzitivita, mravná vyspelosť či osobnostná črta. A možno je to prostredím, sociálnou interakciou, frustráciou vlastných ambícií. Ak by sme hľadali podrobnejšie príčiny, prečo niektorí ľudia stále veria, že zem nie je guľatá, bylinky vyliečia každú nemoc, dvojičky zničili tí, čo ich stavali, človek nebol na Mesiaci, alebo že rúška škodia, očkovanie je čipovanie a Covid 19 je biologická zbraň vyvolených, tak by sme možno zistili, že to nie je preto, že by títo ľudia spochybňovali lekársku vedu a inžiniersku genialitu, ale preto, že nechcú ísť s prúdom, nechcú byť všední, väčšinoví, mainstreamoví, chcú byť skrátka iní. Nevadí, že sú možno na smiech, hlavne že si ich niekto všimne. Nikto si dnes neprečíta prečo nosiť rúško, odkiaľ pochádza Covid 19 a aký môže byť nebezpečný, to už poznáme, omnoho zaujímavejšie je prečo tomu neveriť. Iné varianty sa čítajú s väčším vzrušením, sú dynamické plné napätia. Práve preto majú teraz konšpirácie toľko priestoru. Telenovela v reálnom živote.

Tí čo podľahli menšinovým trendom tvrdia, že i majorita sa môže mýliť. Áno môže, ale úprimne, aká je matematická pravdepodobnosť, že tomu tak je. Ak z 10-tich tvrdení uverí niekto, že názor jedného je správny ako zhodný názor ostatných, tak to možno nie je preto, že by to tak skutočne bolo, ale preto, že si práve on myslí, že je lepší ako ostatní. Alebo inak. Kto vlastne verí v konšpirácie a vyfabrikované teórie? Poväčšine sú to podobné osobnostné typy. Krajníková, Harabin, Kotleba, „futbaloví fanúšikovia“, vulgárni rodičia a mnoho ďalších, stačí ich počúvať, argumenty odmietajú, majú svoje. S tým nepohneš, svet vidia v krivom zrkadle, seba v tom rozprávkovom. Majú svoj názor, ale každá konšpirácia, úmyselne nepravdivé tvrdenie, ktoré útočí na zdravie a bezpečnosť iných už nie je len právo na svoj názor, osobnú slobodu, je to už skutková podstata všeobecného ohrozenia. Ale hlúposť zákonom neporazíš, môžeme maximálne zabrániť väčším škodám, veď werichovské „kde blb tam nebezpečno“ platí stále.

Nikoho nebaví nosiť rúško, dodržiavať odstup, vo všetkom sa obmedzovať, ale ak to robíme, tak určite preto, lebo túžime byť opäť slobodní, určite viac ako tí, čo toľko o slobode kričia, ale v skutočnosti majú o nej inú predstavu. Pritom tu nejde ani tak o slobodu, ako o zdravie.

Ľudia veriaci v konšpirácie majú spoločný profil, spoločné hodnotové kategórie. Okrem toho, že hľadajú vlastnú cestu výnimočnosti a jedinečnosti, je to i túžba byť viditeľný, zaujímavý, radi rozprávajú, radi sa prezentujú, radi ohurujú, majú sa skrátka príliš radi. Pritom sa neboja povedať že vede neveria, ignorujú kritické myslenie, sú antisystémoví, poväčšine i antizápadní a antiliberálni. Možno trochu veria vede, ale oveľa viac chcú veriť tomu čo tvrdia.

Desí ma predstava, že by svet bol v ich rukách. Desí ma i prieskum Globsecu, podľa ktorej až polovica Slovákov verí, že západ ohrozuje naše hodnoty a identitu. To je ako by cirkev chcela zakázať veľkonočné sviatky. Podľa týchto štúdií práve táto vzorka ľudí nedôveruje liberálnej demokracii a preferuje autority typu Putin, Orban, Harabin a nechoďme ďaleko i Mečiar. Kritické myslenie nikdy nebolo našou silnou stránkou, ale to čo sa deje teraz je už i nebezpečné, pre život človeka i spoločnosti.