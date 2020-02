Prečo nevoliť uniformu

Zabrániť šíreniu extrémizmu môžeme len tak, ak pochopíme dôvody, ktoré ho k tomu vedú. V dnešnom multipolárnom svete je to obzvlášť dôležité.

Skúsme len dedukovať, čo by na Slovensku nastalo, ak by ĽSNS malo vplyv na exekutívu. Ich verbálne výjavy a z vytetovaných tiel brýzgajúce stigmy osočujúce nepohodlnú menšinu a velebiace agresívnu politiku nacizmu, dávajú poľahko tušiť, aká politická kultúra by tu nastala. Pozrime sa však na skrytý element ideologického boja cez prizmu viery a náboženstva. ĽSNS – a to po prečítaní programu každý ľahko pochopí - má veľký záujem zmeniť samotný charakter spoločnosti deklarovaný ústavou, na presadenie svojich záujmov prostredníctvom viery a prepiateho nacionalizmu. Náboženstvo a katolicizmus má zvlášť na Slovensku, už tradične silné postavenie, práve to sa snažia agitátori ĽSNS využiť ako ťahák pri voľbách, v ktorých by hrali práve na túto strunu, ktorá v mnohých i nekresťanov evokuje pocit čistoty a nevinnosti. Chcú ešte presvedčiť voliča, kresťana demokraticky zmýšľajúceho a odmietajúceho politický extrémizmus, aby pristúpil na ich „humanisticky“ vnímané poslanie, spečatené vierou v Boha, ako zárukou, že v parlamente a prípadne vo vláde, budú hájiť tradičný, kresťanský a národný charakter krajiny, v ktorej sa vždy nastolí poriadok a disciplína a to „nie len po zhasnutí svetla.“ Skúšajú to prostredníctvom infikovaných kňazov, účasťou na bohoslužbe, či už takým malým teatrálnym pripnutím kríža na tmavú „sakouniformu“.

Ich súčasní skalopevní voliči sú voliči antisystémových opatrení, voliči z horkého cesta, odmietajúci „parazitov a príživníkov“, ale i voliči frustrovaní a znechutení kauzami. Čo im chýba sú voliči kresťania, a preto ide Kotleba voliť do kresťanského rybníka. Niet pochýb, že ak by mali ústavnú väčšinu obohatili by preabulu o slávne dedičstvo medzivojnovej republiky a jednotlivé hlavy Ústavy by Slovensku predurčili antiliberálny až totalitný smer.

Mnohí voliči Kotlebu ani len netušia, kam by program tejto strany stiahol Slovensko, čo by tu ostalo, respektíve neostalo, ak by sa malo naplniť čo len 60 % z programu tejto strany. Silne pochybujem, že by voliči tejto strany, najmä z radou mladých chceli stratiť možnosť slobodne cestovať po krajinách EÚ, využívať výhody členstva, či už v oblasti vzdelávania, práce, alebo plurality výberu tovarov, služieb, alebo šancí uplatniť sa v tomto globalizovanom svete. Prečo však mnohí, predovšetkým mladí voliči, takto mechanicky vkladajú svoje nádeje do tejto strany? Súčasný stav vzdelávania upnutý na odborné a technokratické zručnosti žiakov, dáva len málo priestoru na orientáciu sa v súčasných aktuálnych problémov dnešného sveta. Otázky dobrého spolužitia, korektného a slušného správania sa, schopnosti autnómneho rozhodovania sa, striedmeho a racionálneho uvažovania, sú v úzadí. V školských osnovách chýbajú témy, ako je členstvo v NATO, marginalizovaná je téma Európskej únie, medzinárodných vzťahov, takmer niet času sa venovať súčasným medzinárodným konfliktom, príčinám migrácie, chudoby v rozvojových krajinách, porušovaniu ľudských práv vo svete a ďalším problémom, ktorým musí svet čeliť. Výsledok je potom taký, že žiaci priľahko naskočia na lacnú proruskú propagandu, ktorá ukazuje aké čisté a nevinné je kresťanské Rusko, ako ochranca všetkého dobrého a konzervatívneho, a aké skazené a prehnité je liberálne chápanie sveta vyspelého západu. A kam sa hlási Kotleba? Ako ochranca všetkého krásneho, kresťanského a národného predsa k tomu konzervatívnemu a protiliberálnemu, teda fuj NATO, fuj západ, fuj liberál. Voliči Kotlebu hnaní falošnými víziami ľahko uveria i tomu, že členstvo v NATO je ohrozením svetového mieru, členstvo v EU je diktát Bruselu a byť liberálny, znamená ohroziť našu kultúru a civilizáciu. Pričom ani len netušia – a zdá sa, že ani sám Koltebe nie –, že voliť ho dnes môžu voliči, práve preto, že tu máme liberálnu demokraciu. Sledovať ich vývoj na politickej scéne Slovenska nie je nič iné, ako si prečítať nástup Mussoliniho k moci. Ukážkový scenár ako zničiť demokraciu demokratickými prostriedkami. A to, že apeluje na kresťanské hodnoty, nie je nič nové pod slnkom. Je to však apel na to, aby sme v budúcnosti nepodceňovali etickú, spoločenskú a hodnotovú výchovu, aby sme sa viac venovali i tomu, čo si dnešné deti myslia a nie len tomu, čo vedia.